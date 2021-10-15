МЭР выдало отрицательное заключение на проект МВД об обмене данными между врачами и ГИБДД

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития выдало отрицательное заключение на разработанный МВД законопроект об обмене данными о состоянии здоровья водителей между медицинскими организациями и ГИБДД. Заключение об оценке регулирующего воздействия на соответствующий проект федерального закона размещено на портале проектов нормативно-правовых актов.

МЭР выявило в документе положения, "вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения", а также положения, приводящие к "возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц", говорится в заключении.

"Министерство обратило внимание разработчика на ряд рисков предложенного законопроектом подхода. Во-первых, это касается нормы о приостановке действия водительского удостоверения до прохождения водителем медицинского освидетельствования. Выявленное заболевание не может являться основанием для такой приостановки. Юридически значимые последствия, такие как приостановка удостоверения, могут наступать по результатам медицинского освидетельствования", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

Министерство также обратило внимание на то, что медицинские организации при приеме пациентов не знают, являются ли они водителями. Как следствие, норма о передаче сообщений в МВД о выявленных противопоказаниях к вождению может привести к повышенной нагрузке как на медицинские организации, так и на МВД России, пояснили в МЭР.

При этом ведомство готово обсуждать озвученные замечания с МВД и рассмотреть доработанную редакцию законопроекта. "В настоящее время мы ожидаем проведения согласительных процедур в соответствии с регламентом правительства", - резюмировали в Минэкономразвития.

Ранее стало известно, что МВД совместно с Минздравом разработали проект поправок к закону "О безопасности дорожного движения", согласно которым Министерство здравоохранения РФ сможет автоматически отправлять в МВД справки, необходимые для получения и продления водительских прав. В случае принятия документа медицинские организации при выявлении болезней, при которых не разрешается управлять транспортным средством, должны будут передавать электронные сообщения об этом через Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД, и действие водительских прав автоматически приостановится, а управление автомобилем в этом случае будет наказываться по статье 12.7 КоАП ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством") штрафом от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.