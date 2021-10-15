Федеральные дороги Северного Кавказа на 90% готовы к зимнему сезону

ПЯТИГОРСК, 15 октября. /ТАСС/. Федеральные дороги Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) на 90% готовы к зимнему сезону, для обеспечения безопасного и бесперебойного движения дорожники задействуют более 450 единиц спецтехники. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Против зимней скользкости на 50 пескобазах заготавливают песко-соляную смесь, образцы которой успешно прошли лабораторные испытания. Так, на сегодняшний день подготовлено 157 тыс. тонн песко-соляной смеси, что составляет более 90% от необходимого объема. Полностью завершить подготовку подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ" планирует до 1 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по федеральным автодорогам Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана в зимний период дорожники задействуют более 450 единиц спецтехники. В целях повышения оперативности действий машины подключены к системе навигационно-диспетчерского контроля "Дортранснавигация" на базе системы ГЛОНАСС. Для дорожной техники, а также отдыха рабочих и механизаторов оборудовано 55 теплых стоянок и 54 отапливаемых помещения.

Как отмечается, для отслеживания температуры воздуха и поверхности асфальтобетонного покрытия, а также скорости и направления ветра установлено 76 дорожных метеостанций. "При неблагоприятных погодных условиях специалисты ФКУ Упрдор "Кавказ" ведут круглосуточное взаимодействие с Управлениями МЧС и ФГБУ "Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - добавили в управлении.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится 2 832 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Ставропольского края (829 км), Республики Дагестан (644 км), Кабардино-Балкарской республики (388 км), Чеченской республики (336 км), Карачаево-Черкесской республики (325 км), Республике Северная Осетия - Алания (269 км) и Республике Ингушетия (42,5 км).