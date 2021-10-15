Саудовская Аравия отменяет обязательный масочный режим на улице с 17 октября

КАИР, 15 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия приняла решение отменить масочный режим на открытых площадках с 17 октября. Об этом сообщило в пятницу МВД королевства, передает государственное Саудовское агентство печати .

"Маски не являются более обязательными на открытых пространствах, - отмечается в заявлении ведомства. - Саудовская Аравия начинает ослаблять связанные в пандемией нового коронавируса ограничения на фоне сокращения количества новых случаев заболевания". В то же время в закрытых помещениях и определенных правилами местах люди по-прежнему должны носить маски.

До последнего момента нарушение масочного режима строго наказывалось. В сентябре подданный королевства был приговорен к пяти месяцам тюрьмы за то, что снял маску в общественном месте и отказался подчиниться указанию сотрудника службы безопасности.

К сентябрю в стране с населением около 35 млн человек было сделано 40 млн доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация в Саудовской Аравии началась в декабре прошлого года, она объявлена добровольной и бесплатной. При этом привиться могут как подданные страны, так и резиденты из числа иностранных граждан. В стране доступны четыре препарата - вакцины американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Moderna была так же одобрена для вакцинации подростков в возрасте 12-17 лет.

По данным Минздрава, в королевстве на данный момент зарегистрирован наименьший с января этого года уровень заражений новым коронавирусом.