Британия ужесточит выдачу виз для лиц из стран, не сотрудничающих по вопросам реадмиссии

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Великобритании получит возможность ужесточить процедуру выдачи виз для заявителей из тех стран, которые отказываются сотрудничать с Лондоном по вопросам реадмиссии лиц, признанных виновными в совершении различного рода преступлений. Как сообщило в пятницу агентство PA, подобные полномочия будут предоставлены правительству Великобритании в рамках проводимой реформы миграционного законодательства.

Подчеркивается, что британское МВД после утверждения изменений в парламенте сможет полностью приостанавливать выдачу виз для жителей ряда стран, а также повышать стоимость визового сбора на дополнительные £190 (18,6 тыс. рублей по нынешнему курсу) или увеличивать сроки рассмотрения заявлений. При этом подобные меры в случае необходимости будут распространяться на все категории виз, включая рабочую, студенческую и туристическую. Целью данных законодательных изменений является попытка британских властей привлечь как можно большее число государств к сотрудничеству по вопросам реадмиссии совершивших правонарушения иностранных граждан.

"Великобритания на протяжении своей истории была открыта миру, но мы обоснованно ожидаем от наших международных партнеров работать с нами, чтобы депортировать из страны тех, у кого нет права находиться в Великобритании", - указала глава МВД Соединенного Королевства Прити Пател.