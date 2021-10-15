AFP: в Эсватини во время демонстрации студентов власти заблокировали доступ в интернет

ПРЕТОРИЯ, 15 октября. /ТАСС/. Власти африканского королевства Эсватини (ранее Свазиленд) заблокировали в пятницу доступ в интернет во время студенческой демонстрации протеста в столице страны Мбабане. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

По его информации, интернет перестал работать, когда в социальных сетях появились видео и фото с изображениями пострадавших при столкновении с полицией. Блокировка интернета продолжалась около двух часов. Официальные данные о беспорядках или раненых пока не поступали.

Нынешняя акция протеста проводится по призыву ассоциация студентов Эсватини. Они требуют проведения в королевстве политических, социальных и экономических реформ.

На этой неделе в Эсватини после почти трехмесячного перерыва возобновились протестные выступления молодежи. Полиция применяет при разгоне толп слезоточивый газ и водометы. Чтобы не допустить беспорядки среди подростков, в школах размещены подразделения полиции и войск. Одним из главных требований митингующих наряду с реформами является освобождение двух законодателей, арестованных властями во время широких протестных выступлений три месяца назад.

В минувшем июне в королеве прошли массовые демонстрации, сопровождавшиеся крупными беспорядками. Участники акций протеста требовали проведения социальных и экономических реформ, установления в стране многопартийной демократии и избрания главы правительства по итогам всеобщих выборов. В столкновениях с полицией погибли не менее 50 человек, был нанесен ущерб экономике на сумму $200 млн. Правительство было вынуждено задействовать армию, чтобы не дать ситуации выйти из-под полного контроля властей. К началу июля ситуация в королевстве в целом стабилизировалась. Король Эсватини Мсвати III сменил 16 июля главу правительства.

О королевстве

Королевство Эсватини является конституционной монархией. Королю принадлежит законодательная и исполнительная власть, он назначает премьер-министра, членов правительства, судей и государственных служащих.

До весны 2018 года королевство называлось Свазиленд. Оно располагается на юге Африки на площади 17 тыс. кв. км и по площади находится на 153-м месте среди всех государств мира. Страна граничит с ЮАР и Мозамбиком, не имея выхода к морю. Население королевства составляет 1,17 млн человек. По данным Всемирного банка, 29,7% населения страны живет за чертой бедности (с доходами не более $1,9 в день).

В настоящее время на территории Африки сохранились лишь три монархии. Помимо Эсватини, это Марокко и Лесото.