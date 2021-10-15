Количество мест в смоленских госпиталях из-за роста заболеваемости увеличили до 1,9 тыс.

ТАСС, 15 октября. Почти 300 мест открыли дополнительно в госпиталях Смоленской области в связи с ростом числа заражений коронавирусом, увеличив коечный фонд до 1 967 мест. Также создается резерв из 210 мест на случай ухудшения эпидситуации в регионе, сообщил в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Алексей Островский.

"Для лечения пациентов с ковидом в 20 медучреждениях на данный момент развернуто 1 967 койко-мест. В течение этой недели 295 COVID-коек дополнительно оборудованы в Больнице медицинской реабилитации, Красном Кресте, областной больнице медреабилитации в Сафонове, детской клинической больнице, Хиславичской и Ельнинской ЦРБ. <...> С сегодняшнего дня перепрофилируем мощности Смоленской ЦРБ, с понедельника - больницы Красный Крест, с 28 октября - областного клинического госпиталя для ветеранов войн. Это позволит нам дополнительно развернуть еще 210 коек", - сообщил Островский.

По его словам, дополнительные места задействуют в случае ухудшения эпидобстановки.

"Вот уже несколько дней прирост зараженных коронавирусом в регионе ежедневно составляет более 300 человек. Под медицинским наблюдением находятся 9 847 смолян, в том числе 1 723 - в стационарах, из них в реанимации - 82", - отметил Островский.

В период пандемии возросла нагрузка на медработников региона, в связи с этим губернатор распорядился дополнительно передать в помощь медикам, выезжающим на вызовы к пациентам, семь служебных машин из автопарка администрации области.

"В общей сложности мы выделили уже порядка 50 автомобилей. С учетом по-прежнему существующей потребности в автотранспорте в медучреждениях дал поручение профильным подчиненным изыскать возможность для дополнительной передачи машин", - добавил Островский.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 15 октября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 53 730 случаев заражения коронавирусом, из них 347 - за последние сутки. Выздоровели 46 096 человек, 1 822 пациента умерли.