Липецкие власти привлекут волонтеров для сокращения времени ожидания врачей на дом

ТАСС, 15 октября. Власти Липецкой области для сокращения времени ожидания врачей при вызове на дом привлекут волонтеров и увеличат количество бригад, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Игорь Артамонов поручил закупить еще 20 тыс. экспресс-тестов [на наличие коронавируса], чтобы охватить как можно больше жителей. Также необходимо привлекать волонтеров и расформировать бригады, чтобы сократить время ожидания медиков", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Игорь Артамонов при посещении поликлиники №1 Липецка, в последнее время многие жители региона жалуются на долгое ожидание врачей при вызове на дом, в некоторых случаях этот срок занимает несколько дней. Для решения проблемы глава региона также поручил активнее использовать возможности телемедицины, чтобы снять часть нагрузки с врачей.

"У нас сокращена диспансеризация и ряд физиотерапевтических процедур. Поэтому освободившиеся врачи могут выезжать к пациентам с экспресс-тестами. Если у человека симптомы коронавируса, нужно сдать анализ как можно быстрее. Лекарства мы закупили, они есть в достаточном количестве", - цитирует пресс-служба Артамонова.

С начала пандемии в Липецкой области выявили 57 018 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 50 050 человек, 1 830 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе ввели обязательную вакцинацию работников сфер здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, обслуживания и других. С 11 октября в регионе запутили тестовый режим пропуска в учреждения общепита по QR-кодам.