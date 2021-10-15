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Липецкие власти привлекут волонтеров для сокращения времени ожидания врачей на дом

В последнее время многие жители региона жалуются на долгое ожидание врачей при вызове на дом

ТАСС, 15 октября. Власти Липецкой области для сокращения времени ожидания врачей при вызове на дом привлекут волонтеров и увеличат количество бригад, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Игорь Артамонов поручил закупить еще 20 тыс. экспресс-тестов [на наличие коронавируса], чтобы охватить как можно больше жителей. Также необходимо привлекать волонтеров и расформировать бригады, чтобы сократить время ожидания медиков", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор региона Игорь Артамонов при посещении поликлиники №1 Липецка, в последнее время многие жители региона жалуются на долгое ожидание врачей при вызове на дом, в некоторых случаях этот срок занимает несколько дней. Для решения проблемы глава региона также поручил активнее использовать возможности телемедицины, чтобы снять часть нагрузки с врачей.

"У нас сокращена диспансеризация и ряд физиотерапевтических процедур. Поэтому освободившиеся врачи могут выезжать к пациентам с экспресс-тестами. Если у человека симптомы коронавируса, нужно сдать анализ как можно быстрее. Лекарства мы закупили, они есть в достаточном количестве", - цитирует пресс-служба Артамонова.

С начала пандемии в Липецкой области выявили 57 018 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 50 050 человек, 1 830 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе ввели обязательную вакцинацию работников сфер здравоохранения, образования, социальных услуг, транспорта, обслуживания и других. С 11 октября в регионе запутили тестовый режим пропуска в учреждения общепита по QR-кодам.

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