Власти Пермского края планируют ввести локдаун в некоторых районах

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Власти Пермского края планируют ввести локдаун в районах с самыми низкими показателями по вакцинации от коронавируса и самой высокой динамикой по заболевшим. Об этом сообщили в пятницу на сайте регионального правительства по итогам заседания оперативного штаба.

"Прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Дополнительные ограничения коснутся территорий с низкими показателями по вакцинации от коронавируса, особенно жителей старшего возраста, при этом наблюдается высокая динамика по заболевшим. Также будут приняты меры в отношении органов власти муниципальных образований, в которых плохо контролируется соблюдение противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Помимо этого, планируется ввести строгую самоизоляцию для жителей Пермского края в возрасте 65 лет и старше, которые не прошли вакцинацию или не переболели коронавирусом. Также предложили к системе QR-кодов подключить заведения общепита и торговые центры.

В регионе продолжает действовать несколько коронавирусных ограничений. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 60% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.

По данным регионального Минздрава, в крае выявили свыше 109,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 94,6 тыс. человек выздоровели. На лечении в стационарах находятся 4,4 тыс. человек.