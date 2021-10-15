В двух районах КБР построят семь домов по программе расселения из ветхого жилья

НАЛЬЧИК, 15 октября. /ТАСС/. Семь домов в Майском и Терском районах Кабардино-Балкарской Республики (КБР) будут достроены до конца 2021 года в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона в пятницу.

Председатель правительства КБР Алий Мусуков в рамках поручений "муниципального часа" посетил с инспекционной поездкой Майский и Терский районы, где вместе с представителями местных администраций ознакомился с ходом строительства многоквартирных домов под переселение в них граждан из аварийного жилья. "Так, в Майском районе строятся два дома для переселенцев, в Терском районе - пять домов. Четыре из них будут возведены на территории села Дейское по улице Тлеужева и один четырехэтажный многоквартирный жилой дом - в городе Терек по улице Лермонтова", - говорится в сообщении.

Все объекты должны быть достроены до конца 2021 года. Премьер-министр субъекта отметил высокое качество строительных работ и поручил ускорить темпы возведения зданий, при условии сохранения качества постройки. В Терском даны были указания о необходимости ускорения темпов выполнения работ для своевременного завершения мероприятий по расселению жильцов в новые благоустроенные жилые помещения.