Министр просвещения России посетил русскоязычную школу в Салониках

АФИНЫ, 15 октября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочего визита в Грецию посетил русскоязычную школу в Салониках. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства просвещения России.

Кравцов прибыл с рабочим визитом в Грецию, чтобы посетить русскоязычные образовательные учреждения республики. "Министр пообщался с руководством и учащимися одной из частных школ города Салоники. Ребята рассказали о своем участии в мероприятиях текущего перекрестного Года истории Россия - Греция", - отметили в ведомстве.

В рамках визита при содействии Посольства России в Греции и Совета русскоязычных школ при Координационном совете российских соотечественников в Греции Сергей Кравцов обсудит с руководством русскоязычных школ возможности оказания им дополнительной поддержки по линии Минпросвещения России, сообщили в пресс-службе.

Там также подчеркнули, что в рамках масштабной работы по повышению качества образования на русском языке за рубежом Минпросвещения России ведет работу по ряду проектов, включая создание и развитие совместной образовательной инфраструктуры, направление российских педагогов за рубеж для преподавания в местных школах, повышение квалификации учителей-русистов, а также создание учебной литературы на русском языке.