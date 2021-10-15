Жюри определило победителей фотомарафона "Синары" и ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Жюри определило победителей конкурса по промышленной фотосъемке "Когда идеи воплощаются в дела", организованном группой "Синара" при информационной поддержке ТАСС. В номинации "Портрет" лучшими стали работы фотокорреспондентов Татьяны Андреевой из Екатеринбурга, Александра Лукина из Новосибирска и Виктора Боровских из Калуги, в номинации "История в одном кадре" - Артема Устюжанина из Екатеринбурга, Александра Ощепкова из Новосибирска, Георгия Орлова из Калуги и Юрия Шумейко из Ростова-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

Кроме того, стажировку в ТАСС пройдет Павел Ворожцов из Екатеринбурга. Также жюри конкурса отметило спецпризом работу екатеринбуржца Равиля Сафарбекова.

"Очень приятно удивлен от того, какое количество хороших картинок я увидел. Честно говоря, я этого не ожидал, <…> просто приятно посмотреть! <…> На мой взгляд, много хороших портретов", - сказал на подведении итогов конкурса руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор.

Победители получат призы - сертификаты на отдых в Сочи и Архызе. Лучшие фотографии также будут представлены на выставке в Екатеринбурге в формате открытой галереи. Кроме того, на основе полученных материалов будет создан интернет-проект.

Конкурс проходил с 13 по 15 октября, в нем приняли участие порядка 50 фотожурналистов из различных регионов России. В рамках фотомарафона для участников прошел семинар Дукора на площадке Уральского регионального центра агентства. Помимо журналистов из Екатеринбурга к семинару эксперта по видеосвязи присоединились и участники из других регионов - Новосибирской и Калужской областей, Карачаево-Черкесской Республики. Фотокорреспонденты смогли применить полученные знания, соревнуясь в съемке на производственных объектах группы "Синара": на заводе "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма), в Деревне Универсиады (Екатеринбург), на Новосибирском электровозоремонтном заводе (Новосибирск), заводе "Калугапутьмаш" (Калуга), в гостиничном комплексе "Романтик" (поселок Архыз). Компетентное жюри выбрало лучшие работы в двух номинациях.

"Сегодня мы уверены, что этот проект может продолжаться, и мы сможем в качестве площадок представить и другие наши предприятия, которых в структуре компании уже 45. Индустриальная фотография как жанр должна существовать, потому что показывает, как меняется промышленность и люди", - отметила директор по корпоративным коммуникациям группы "Синара" Наталья Левицкая.

О предприятии

Группа "Синара" - диверсифицированный российский промышленный холдинг, приоритетными направлениями деятельности которого являются машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Центральный офис находится в Екатеринбурге.

Григорий Дукор - известный фотомастер с опытом работы более 30 лет. В начале 1990-х он пришел работать в российское бюро агентства Reuters (Великобритания), где освещал как фотожурналист основные региональные новости, политические, деловые и спортивные события, военные конфликты, перевороты. Позже стал шеф-фотографом Reuters в России и СНГ и в течение последующих 20 лет освещал новости и события из стран, расположенных в 11 часовых поясах. В 2018 году был приглашен в ТАСС.