Студенты сузов на форуме в Казани разработают дорожную карту развития СПО в России

КАЗАНЬ, 15 октября. /ТАСС/. Первый всероссийский форум студентов профессиональных образовательных организаций "ПРО добро" стартовал в Казани, где за пять дней сотни студентов и преподавателей колледжей и техникумов разработают дорожную карту развития студенческого самоуправления в среднем профессиональном образовании в России. Об этом ТАСС рассказал председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты России Павел Красноруцкий.

"Мы по итогам этого форума разработаем дорожные карты развития студенческой активности в сузах. Мы перед этим форумом провели большое социологическое исследование, в котором выявили основные направления активности, которые интересны студентам сузов. По этим направления мы совместно с специалистами по воспитательной работе и с самими студенческими лидерами разработаем дорожные карты", - сказал ТАСС Красноруцкий.

Он отметил, что на форуме будет вестись работа, направленная на вовлечение молодежи в созидательную практику, в позитивный контент.

Во время открытия форума с приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

"Уверен, что форум станет традиционной площадкой для формирования новых актуальных подходов к воспитательной работе, обмена опытом и распространения лучших практик. Пусть все разработки форума - идеи, планы и инициативы - продолжают свое развитие в ваших колледжах и техникумах, а приобретенные контакты укрепляются со временем. Желаю вам успешной плодотворной работы", - зачитал слова Кириенко главный советник управления президента России по общественным проектам Олег Васильев.

О форуме

15 октября в Казани стартовал Всероссийский форум профессиональных образовательных организаций "ПРО добро", совместный проект Российского Союза

Молодежи и Ассоциации студентов и студенческих объединений России.

В течение пяти дней 700 студентов и 300 педагогов колледжей и техникумов из 75 регионов России пройдут образовательную программу и разработают дорожную карту развития студенческого самоуправления в СПО России. Форум проходит при поддержке Министерства просвещения России в рамках реализации федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование".

В рамках Форума состоится Конкурс проектов добровольческих объединений профессиональных образовательных организаций, который нацелен на популяризацию деятельности добровольческих объединений профессиональных образовательных организаций.

В рамках форума пройдут образовательные встречи с экспертами Ассоциации тренеров российского союза молодежи. Студенты представят свои практики воспитательной работы, обменяются опытом, пройдут стратегические сессии и многое другое.