Кириенко назвал основные задачи Совета Сириуса

СИРИУС /Федеральная территория/, 15 октября. /ТАСС/. Содействие развитию талантов, которые приезжают со всей страны, и полная открытость для жителей, туристов и обучающихся, являются основными задачами Совета Сириуса в его работе, сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Задача у Совета уникальна: с одной стороны, это центр развития таланта всей нашей страны, с другой - это еще и полное отсутствие закрытости", - сказал Кириенко после заседания Совета федеральной территории.

Он пояснил, что члены Совета федеральной территории в своей работе должны учитывать мнение местных жителей, отдыхающих, а также детей, которые со всей страны приезжают в Сириус учиться.

"Это уникальная территория с точки зрения наследства. "Сириус" начинался как центр талантливых ребят и их вовлечения в науку, но сегодня это и культура, и спорт, и комплексное развитие, и центр притяжения туристов, а значит, их интересы тоже должны быть учтены", - подчеркнул он.

Для того, чтобы обеспечить интересы людей, в Сириусе работает система публичной власти. Большинство членов Совета избраны местными жителями, часть - назначена президентом и правительством края.

О территории

В Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей. Позднее было проведено голосование за то, чтобы вывести поселок из состава Сочи и преобразовать его в отдельный муниципалитет. По его результатам также было принято положительное решение. 25 марта в Краснодарском крае после выхода из состава Сочи был образован городской округ Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты. Президент РФ Владимир Путин 22 декабря прошлого года подписал закон о федеральной территории Сириус.

19 сентября в единый день голосования были избраны члены Совета федеральной территории первого созыва.