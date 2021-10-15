В Пермском крае ввели обязательную вакцинацию для пожилых граждан

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю расширило перечень сфер, сотрудники которых обязаны привиться, а также ввело обязательную вакцинацию волонтеров и пенсионеров. Новая версия постановления об обязательной вакцинации ряда категорий граждан опубликована в пятницу.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующий категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: <...> лица, работающие вахтовым методом, волонтеры; лица в возрасте 60 лет и старше", - говорится в документе.

Также до 1 декабря должны привиться от коронавируса 80% сотрудников транспортной сферы, учреждений пенсионного страхования, гостиниц, туризма, аптек, в том числе ветеринарных, доставки, а также региональных подразделений МВД, Росгвардии, ФСИН и таможни. Ранее это требование касалось только организаций в сфере торговли, образования, культуры, спорта, общепита, транспортной сферы, ЖКХ, МФЦ, детских комнат, развлекательных центров, государственных учреждений.

По данным регионального Минздрава, в крае выявлено свыше 109,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 94,6 тыс. человек выздоровели, ок. 5,3 тыс. умерли. На лечении в стационарах находятся 4,4 тыс. человек.