В России в преддверии Дня отца запустили инициативу сажать деревья в честь новорожденных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Оргкомитет всероссийской акции "Сохраним лес" запустил инициативу "Дерево жизни", участвующие в которой молодые семьи будут получать сертификат на высадку деревьев. Родители смогут не только сажать деревья, но и называть их в честь своего ребенка, сертификаты будут выдаваться в ЗАГСах или роддомах в составе подарочного набора, рассказали ТАСС в оргкомитете акции в пятницу.

"Экологическая акция "Сохраним лес" выходит на новый уровень: в преддверии первого официального Дня отца по всей стране запущена новая инициатива под названием "Дерево жизни". Молодые семьи, в которых появился малыш, будут получать уникальный подарок - сертификат, который дает возможность не только посадить дерево, но и назвать его в честь своего ребенка. Сертификаты на посадку деревьев будут вручаться семьям в ЗАГСах или в роддомах как часть подарочного набора", - сообщили в оргкомитете.

Молодые родители смогут стать участниками инициативы, зарегистрировавшись на официальном сайте акции. "Дерево жизни" призвано объединить заботу о природе с семейными ценностями.

Первые именные сертификаты уже вручены молодым отцам в Пензе и на Камчатке. "Скоро мы станем единственной нацией в мире, где у каждого человека будет свое именное дерево и будет свой личный вклад в решение проблемы климата", - рассказал руководитель проектного офиса акции Элмурод Расулмухамедов, выступая в пятницу на круглом столе на тему "Крепкая семья как главный фактор стабильности и процветания государства" в Госдуме.

Инициативу поддержала вице-спикер Государственной думы, бывший уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. "Замечательная инициатива, мне кажется. Еще не успели отпраздновать День отца, а уже - подарки", - цитирует оргкомитет вице-спикера.

Ранее сообщалось, что оргкомитет акции "Сохраним лес" запустили мини-приложение в социальной сети "ВКонтакте" с экочелленджем, где регионы страны будут соревноваться за возможность проведения масштабного экофестиваля. Пользователи соцсети в приложении будут отвечать на вопросы об экологии, победителем станет регион, жители которого наберут наибольшее количество баллов.

Об акции

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие, достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.