Лекции и выставки об известных отцах подготовили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Краевой музей-заповедник подготовил лекции, экскурсии и выставки об известных отцах Ставрополья в честь Дня отца, который впервые будут праздновать в России. Об этом сообщили в пятницу в музее имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

"Ставропольский государственный музей-заповедник присоединится к празднованию Дня отца, который впервые отмечается в нашей стране. В филиалах музея пройдут интерактивные лекции, экскурсии, мастер-классы, посвященные празднику. В картинной галерее пейзажей художника П. М. Гречишкина пройдет мастер-класс "Я рисую вместе с папой". Сотрудники филиала подготовят праздничную программу, в рамках которой семьи с детьми смогут создать картину в технике "коллаж", - говорится в сообщении.

В музее-усадьбе художника-академиста Василия Смирнова подготовили лекцию о музыканте Василии Беневском. Многодетный отец проводил музыкально-просветительскую работу среди детей. Здесь же расскажут о художнике, преподавателе рисования Ставропольской мужской классической гимназии Василии Ивановиче Смирнове. Также музей подготовил онлайн-лекцию о ставропольской династии Бурмистровых, в которой отец Иван Алексеевич Бурмистров - Герой Советского Союза - стал примером для подражания для своих сыновей.

4 октября президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться в третье воскресенье октября.