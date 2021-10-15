Победителей литературного конкурса "Золотой витязь" объявили в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Жюри премии XII Международного славянского литературного форума "Золотой витязь" объявило и вручило награды победителям, в числе которых писатели, поэты, литературоведы, историки, публицисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева.

"Высшие награды Международного славянского литературного форума "Золотой витязь" - золотые медали им. А. С. Пушкина "За выдающийся вклад в литературу" в 2021 году присуждены: литературоведу Игорю Золотусскому (Москва, Россия), писателю Владимиру Крупину (Москва, Россия), поэту Дмитрию Мизгулину (Санкт-Петербург, Россия)", - говорится в сообщении пресс-службы форума.

Кроме того, специальные призы "Золотой витязь" 2021 года - статуэтка "Золотой витязь" - присуждены поэту, прозаику, публицисту Валерии Алфеевой (Москва, Россия) за многолетнее и ревностное служение великой русской литературе; историку, археологу, доктору исторических наук, профессору, академику Национальной академии наук Украины Петру Толочко (Киев, Украина) за книгу "От Руси до Украины".

Отельными наградами форума были отмечены митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев); публицист и литературный критик, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир (Вигилянский); путешественник, писатель и священник протоиерей Федор Конюхов; писатель, историк, культуролог, телеведущий и путешественник, член общественного совета при Министерстве культуры РФ Константин Ковалев-Случевский; писатель, профессор географического факультета Белградского университета, директор Центра Русского географического общества в Сербии Миролюб Милинчич (Сербия).

В числе награжденных также народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков; актер, кинорежиссер, писатель, народный артист РСФСР Сергей Никоненко; драматурги, прозаики, участники литературного дуэта "Братья Пресняковы" Владимир и Олег Пресняковы; историк, публицист, автор учебников и курсов лекций по истории России Евгений Спицын; доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник и главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, один из авторов "Большой российской энциклопедии" и "Православной энциклопедии" Михаил Шкаровский и другие.

XII Международный славянский литературный форум "Золотой витязь", посвященный 200-летию Федора Достоевского, открылся в Москве 14 октября.