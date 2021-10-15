Суд взыскал с организаторов январских митингов в Уфе более 2,2 млн рублей по иску МВД

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Кировский суд Уфы по иску управления МВД по городу взыскал с организаторов несогласованных митингов в январе компенсацию оплаты заработной платы более 200 сотрудникам правоохранительных органов. Ольга Комлева должна выплатить более 1,9 млн рублей единолично, и еще свыше 383 тыс. - солидарно с двумя другими фигурантами дела, сообщила пресс-служба суда.

"Решением суда взыскано солидарно с Чанышевой Л. А., Комлевой О. Ю., Янбердина И. И. в пользу управления МВД России по Уфе причиненный 23 января 2021 года вред на общую сумму 383 204,66 рублей. Также суд взыскал с Комлевой в пользу УМВД России по причиненный 31 января вред на общую сумму 1 944 901,01 рублей. Решение суда не вступило в законную силу", - сказано в сообщении.

Всего на охрану правопорядка в эти дни привлекалось более 200 сотрудников правоохранительных органов. Третьими лицами по делу проходили МВД РФ, МВД по Башкирии, Минфин республики и управление федерального казначейства по региону.

В сентябре Демский районный суд города отказал в удовлетворении иска МВД к Комлевой на сумму порядка 1,1 млн рублей.