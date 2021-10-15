Ростуризм модернизировал национальный турпортал

ЧЕЛЯБИНСК, 15 октября. /ТАСС/. Ростуризм адаптировал под мобильные устройства национальный туристический портал Russia.Travel, добавил новые разделы для туристов и туроператоров. Модернизированная версия станет доступна широкой публике до конца октября, сообщила ТАСС в пятницу заместитель главы Ростуризма Евгения Чухнова.

"Модернизация национального туристического портала полностью завершена. До конца октября он станет доступен публике. Прежде всего хочется отметить полностью новый технологический стэк", - сказала собеседница агентства.

По словам Чухновой, у нового портала есть целый ряд преимуществ перед старой версией. Пользователи теперь имеют возможность открывать его на мобильных устройствах, а не только на стационарных компьютерах. Кроме того, туристы теперь могут загружать на портал свою информацию о туристических достопримечательностях и отзывы о гостиницах. Операторы туристической инфраструктуры могут создавать на портале мини-сайты-визитки.

Национальный туристический портал Russia.Travel - информационно-познавательный проект Федерального агентства по туризму, посвященный путешествиям по России. Его деятельность направлена на создание единого информационного ресурса в сфере туризма, предоставляющего доступную и полную информацию о туристических возможностях России.