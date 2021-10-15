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Стрельба в Пермском государственном университете

Свободный проход на территорию Пермского госуниверситета возобновится с 18 октября

Охрану территории обеспечивает ФГУП "Охрана" Росгвардии

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Свободный вход на территорию кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета, где произошла стрельба, возобновляется с 18 октября. Вход в учебные корпуса по-прежнему будет осуществляться по спискам, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

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"С 18 октября университетские сервисы возвращаются к привычному режиму работы с соблюдением всех антиковидных мер. Ежедневные списки для доступа в кампус отменяются, вход в корпуса осуществляется по пропускам", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что охрану территории обеспечивает ФГУП "Охрана" Росгвардии. В общежитиях и корпусах выставили двойные посты охраны. Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, на время следственных действий ЧОП временно отстранили от исполнения обязанностей, окончательное решение о продлении или разрыве контракта примут позднее. Также в университете сохраняется дистанционный режим обучения.

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РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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