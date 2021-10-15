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В Архангельской области расширили список категорий сотрудников для обязательной вакцинации

В него, в частности, вошли работники организаций транспорта, МФЦ и сотрудники сферы предоставления услуг

АРХАНГЕЛЬСК, 15 октября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию ввели в Архангельской области для сотрудников организаций предоставления услуг, транспорта, энергетики, учреждений культуры и других. Об этом говорится в пятницу в постановлении главного санитарного врача по региону, опубликованном на сайте ведомства.

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"Постановляю осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на территории Архангельской области следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники организаций транспорта, в том числе водители и кондукторы, <...> работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, лица, работающие вахтовым методом на территории Архангельской области, работники организаций сферы предоставления услуг", - указано в документе.

В срок до восьмого ноября указанные группы сотрудников должны быть привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до шестого декабря - вторым компонентом вакцины.

15 июля в регионе была введена обязательная вакцинация для работников образования, медицинских работников, работников соцобслуживания, работников общепита, членов экипажей рыбопромысловых судов, государственных и муниципальных служащих, лиц, проживающих в организациях соцобслуживания, студентов техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе выявлено 94 135 случаев заболевания, за последние сутки 346 случаев. Выздоровели 87 088 человек, в области зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса.

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РоссияАрхангельская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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