В Архангельской области расширили список категорий сотрудников для обязательной вакцинации

АРХАНГЕЛЬСК, 15 октября. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию ввели в Архангельской области для сотрудников организаций предоставления услуг, транспорта, энергетики, учреждений культуры и других. Об этом говорится в пятницу в постановлении главного санитарного врача по региону, опубликованном на сайте ведомства.

"Постановляю осуществить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на территории Архангельской области следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работники организаций транспорта, в том числе водители и кондукторы, <...> работники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, лица, работающие вахтовым методом на территории Архангельской области, работники организаций сферы предоставления услуг", - указано в документе.

В срок до восьмого ноября указанные группы сотрудников должны быть привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до шестого декабря - вторым компонентом вакцины.

15 июля в регионе была введена обязательная вакцинация для работников образования, медицинских работников, работников соцобслуживания, работников общепита, членов экипажей рыбопромысловых судов, государственных и муниципальных служащих, лиц, проживающих в организациях соцобслуживания, студентов техникумов, колледжей и вузов старше 18 лет.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе выявлено 94 135 случаев заболевания, за последние сутки 346 случаев. Выздоровели 87 088 человек, в области зарегистрировано 2 011 летальных исходов от коронавируса.