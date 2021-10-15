Более 290 тыс. школьников поучаствовали в профориентационной акции "День ИТ-знаний"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 290 тыс. школьников из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Германии и других стран приняли участие в профориентационной акции "День ИТ-знаний". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба VK.

"Профориентационная акция "День ИТ-знаний" собрала более 290 тыс. школьников из России, Украины, Беларуси, Латвии, Германии и других стран. Они узнали о сфере разработки игр и связанных с ней профессиях. Акция организована проектами экосистемы VK при поддержке Министерства просвещения РФ, российского общества "Знание", вузов и технологических компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция объединила в онлайн- и офлайн-пространстве более 5,7 тыс. школ, 320 спикеров из IT-компаний провели более 600 уроков. Школьники узнали о том, как разрабатываются игры, о профессиях в игровой сфере и о том, с чего можно начать путь в индустрию. На момент окончания акции видеоэфир собрал более 1,5 млн просмотров.

В прошлом году акция "День ИТ-знаний" впервые проводилась в онлайн-формате. Она охватила более 260 тыс. школьников из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, Казахстана и других стран, 5,5 тыс. школ со всей России и набрала более 2,5 млн просмотров.