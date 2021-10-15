Еще четыре области Украины с 18 октября перейдут в красную зону эпидемической опасности

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области Украины с понедельника, 18 октября, перейдут в красную зону эпидемической опасности, в которой из-за распространения коронавируса действуют наиболее строгие санитарные ограничения. Об этом в пятницу по итогам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"С 00 часов 00 минут 18 октября 2021 года действует красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей", - написал он в Telegram-канале.

С 15 октября Херсонская область переведена в красную зону эпидемической опасности.

На Украине последние несколько недель почти ежедневно фиксируют увеличение суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль на прошлой неделе предупреждал, что несколько областей в ближайшее время перейдут в красную зону эпидемической опасности из-за стремительного распространения вируса. Глава правительства назвал складывающуюся ситуацию угрожающей.

В красной зоне приостанавливают работу общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений.

По данным Минздрава, за время пандемии на Украине заразились коронавирусом 2 610 899 человек, выздоровели 2 316 582 человека, умерли 60 137.