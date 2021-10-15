В села КЧР с начала года доставили более 20 автомобилей для медучреждений

ЧЕРКЕССК, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 20 автомобилей для доставки пациентов в медучреждения поступило в села Карачаево-Черкесии (КЧР) с начала года, рассказала журналистам пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В Год медицины в КЧР в распоряжение медучреждений республики, расположенных в сельской местности, поступило 24 легковых автомобиля", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что машины предназначены для доставки пациентов в медучреждения, а медицинских работников - до места жительства пациентов, а также для доставки лекарств и перевозки материалов для проведения лабораторных анализов.

Автомобили приобретены по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения КЧР". За пять лет будет закуплено 64 единицы легкового автотранспорта для медучреждений КЧР.

В Карачаево-Черкесии, где 2021 год объявлен Годом медицины, с января началась реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Определены ключевые задачи отрасли на ближайшие пять лет с учетом первоочередных потребностей и с упором на отдаленные сельские населенные пункты. В регионе также составлены планы по укреплению учреждений здравоохранения инфекционного профиля и организаций по лечению хронических заболеваний.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года сообщил, что в ближайшие три года дополнительно будут направлены пять тысяч новых машин скорой помощи в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города страны.