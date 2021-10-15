Путин в формате онлайн принял участие в переписи населения

НОВО-ОГАРЕВО, 15 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в онлайн-формате принял участие во Всероссийской переписи населения. Для этого глава государства воспользовался единым порталом государственных и муниципальных услуг с помощью компьютера в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Затем Путин обратился к россиянам. "Хочу сказать, что это не формальное дело, - подчеркнул он. - В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность - оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие".

Президент напомнил, что начавшаяся 15 октября перепись продлится месяц, а в отдаленных регионах страны - до 20 декабря. "Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография", - пояснил он.

Путин уже не первый раз выбирает онлайн-формат для участия в подобных мероприятиях. Так, в сентябре он дистанционно проголосовал на парламентских выборах - впервые президент не посещал для этого избирательный участок. Тогда глава государства находился на самоизоляции, на которую был вынужден уйти из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении.