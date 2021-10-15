В Карелии от коронавируса вакцинировалась половина переписчиков и контролеров

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 октября. /ТАСС/. Доля привитого от коронавируса персонала, задействованного во Всероссийской переписи населения в Карелии, составляет более 50%. Об этом в пятницу журналистам сообщила врио руководителя Карелиястата Людмила Король.

"Мы опрашивали при найме на работу переписчиков - вакцинированы они или нет. Больше 50% персонала у нас на сегодняшний день вакцинировано. Строгих требований, чтобы они все были привиты, у нас не было", - рассказала она.

Всего в республике в переписи примут участие около 1,5 тыс. переписчиков. Как пояснила представитель региональной службы статистики, непосредственно работать по квартирам пойдут 1 116 переписчиков, 182 контролера останутся на переписных участках. Остальной персонал оставлен в резерве. Всех работающих на Всероссийской переписи также обеспечили индивидуальными средствами защиты.

"К каждому договору подряда приложена памятка, как переписчик должен себя вести. Сейчас нами должны быть получены списки квартир, где мы знаем, что есть ковидные заболевания. Туда переписчики не пойдут", - рассказала Король, добавив, что по договоренности с региональным управлением Роспотребнадзора и Минздравом республики база адресов, где люди находятся на самоизоляции из-за COVID-19, будет регулярно обновляться.

Организаторы также призвали всех жителей республики воспользоваться возможностью ответить на вопросы анкеты на портале госуслуг: в период пандемии это самый безопасный способ поучаствовать в переписи. После того, как пользователь заполнит анкету, портал присвоит ему номер или создаст QR-код, который нужно будет показать переписчику, когда тот придет в квартиру для проверки переписи.

"Если вас не застанут дома или вы не хотите открывать переписчику дверь совсем, идти с QR-кодом на переписной участок, в наши базы все равно попадут ваши анкеты. Но это осложнит работу нашего переписанного персонала: переписчик не будет понимать, переписалась эта квартира или нет. По методологии переписи он должен спросить об этом у граждан", - пояснила руководитель статистической службы.

В Карелии также будут открыты 184 переписных участка, в том числе четыре из них на базе МФЦ: два в Петрозаводске и по одному в Костомукше и Медвежьегорске. Здесь с опросом гражданам будут помогать волонтеры, всего в республике задействованы 30 добровольцев. Первые предварительные итоги переписи Карелиястат ориентировочно сформирует к апрелю 2022 года, сказала Людмила Король.

О переписи

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.