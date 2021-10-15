В Тульской области по инициативе властей региона учредят знак "Отцовская слава"

ТУЛА, 15 октября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил правительству региона учредить знак "Отцовская слава". Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

"15 октября, в преддверии нового государственного праздника - Дня отца, губернатор Алексей Дюмин провел рабочую встречу с заместителем председателя регионального правительства Ольгой Гремяковой. <...> Гремякова отметила, что в регионе много надежных, ответственных отцов, которые заслуживают специальной награды, и предложила учредить знак "Отцовская слава". Алексей Дюмин поддержал это предложение и поручил детально проработать его с министерством труда и социальной защиты и государственно-правовым комитетом", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Учреждение награды станет дополнительной региональной мерой по укреплению института семьи.

"Отец - глава и опора семьи. Он служит для детей примером мужества и самообладания, прививает им чувство ответственности, учит заботе и уважению к матери. Работа по укреплению института семьи в нашем регионе должна быть продолжена", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

4 октября президент России Владимир Путин поручил установить в стране День отца. Праздник будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье октября. В каждом районе Тульской области ко Дню отца пройдут различные акции, флешмобы, выставки, спортивные мероприятия. 17 октября в Белоусовском парке Тулы состоится "Зарядка вместе с папой", на мультимедийных экранах в городе будут транслировать поздравления от детей папам с праздником.

Как сообщалось, в начале 2020 года знак "Слава отца" учредили в Тверской области. Им награждают глав семей, которые воспитали в одном браке пятерых и более детей, в том числе приемных. Награжденным устанавливается единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. руб.