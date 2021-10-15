Сенатор: ограничительные меры в связи с коронавирусом необходимо вводить более решительно

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ограничительные меры, нацеленные на снижение заболеваемости ковидом в регионах, необходимо вводить более решительно, в частности, сделать вакцинацию для ряда граждан обязательной. Об этом в пятницу заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике заслуженный врач РФ Владимир Круглый в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Нужно более жестко, более оперативно вводить ограничительные меры. Уже сейчас время для раздумий, время для каких-то сомнений или обсуждений прошло. Нужно в соответствии с законодательством вводить обязательную вакцинацию для категорий сотрудников, которые общаются с людьми - прежде всего, для медицинских работников. Ну и другие сферы: торговля, транспорт, те профессии, которые определены у нас в законодательстве", - отметил он.

По словам Круглого, необходимо максимально защищать людей в регионах, мотивировать их вакцинироваться, соблюдать все меры безопасности - и масочный режим, и ограничения доступа в те места, где можно легко заразиться. Сенатор убежден, что и статистика, и опыт уже подвели людей к тому, что без должной вакцинации ситуация становится критической. "Медицина уже захлебывается", - объяснил он.

Заслуженный врач РФ подчеркнул, что оптимальным темпам вакцинации сегодня препятствуют "антиваксеры" - противники вакцинации. "У людей есть нерешительность [в отношении] вакцинации. Из-за того, что информационно мы проигрываем эту, можно сказать, войну. Очень много в интернете сообщений и различных мнений о том, что вакцинация - это плохо, что вакцина не доделана. <...> И человеку очень трудно понять, нужно ли вакцинироваться или не нужно", - сказал Круглый.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 239,7 млн человек, более 4,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 925 176 случаев заражения, выздоровели 6 960 024 человека, умерли 221 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.