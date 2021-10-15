Более 2 тыс. организаций в Петербурге получили QR-коды после вакцинации сотрудников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Количество организаций в Петербурге, получивших действующие QR-коды с иммунным статусом "вакцинирован", составило 2 387. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Смольного.

"К настоящему времени действующие QR-коды с иммунным статусом "вакцинирован" получили 2 387 организаций. Некоторые предприятия, имеющие филиалы, получили несколько QR-кодов. Общее количество выданных QR-кодов составляет 4 210", - говорится в сообщении.

С июля организации Петербурга могут получить иммунный статус "вакцинирован", который служит подтверждением соответствующего уровня защищенности сотрудников и клиентов от новой коронавирусной инфекции. Для получения статуса доля привитых работников должна составлять не менее 60%.

"Лидерами по наличию иммунного статуса стали организации розничной торговли и общественного питания. Их работники имеют постоянный контакт с большим количеством людей. На них лежит ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье посетителей. Темпы вакцинации необходимо наращивать. Это даст возможность как можно быстрее восстановить сферы, наиболее пострадавшие от пандемии", - процитировали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

Для получения статуса "вакцинирован" предприниматели Петербурга могут обратиться на портал Центра развития и поддержки предпринимательства, там же можно подать заявку о коллективной вакцинации организации. С июля 2021 года поступили заявки от 5,6 тыс. организаций по более чем десяти тысячам адресам. Доля привитых сотрудников определяется после подтверждения их сертификатов через Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

По последним данным, в Петербурге выявили 657 228 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 604 541 человек, умерли 22 765. За последние сутки в городе зафиксировали 2 632 случая заражения.