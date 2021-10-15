ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Новый пригородный железнодорожный маршрут свяжет Новгородскую и Псковскую область в конце декабря 2021 года. Об этом сообщил в пятницу губернатор Новгородской области Андрей Никитин на своей странице "ВКонтакте".

"В конце декабря запустим новый пригородный маршрут Старая Русса - Морино. Электричка будет ходить два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Маршрут запустили по просьбам новгородцев. Теперь пассажиры снова смогут добраться от Морино до Бологое", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, при поддержке РЖД начнется благоустройство малых железнодорожных вокзалов в Малой Вишере, Валдае, Чудово и Великом Новгороде. Работы запланировали на ближайшие годы.

Также в рамках развития железнодорожного туризма в Новгородской области в 2023 году запустят мультимодальный маршрут с использованием водного транспорта.