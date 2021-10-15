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Ветераны Второй мировой из четырех стран встретятся в октябре в Москве и Петербурге

Встречи пройдут под эгидой Фонда развития русско-французских исторических инициатив
Президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски Доминик Бутен/ТАСС
Описание
Президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски
© Доминик Бутен/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ветераны стран - союзниц во Второй мировой войне проведут в октябре встречи в Москве и Санкт-Петербурге под эгидой Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Об этом сообщил ТАСС в пятницу президент фонда Пьер Малиновски.

По его словам, 26 октября в столице, в Александровском саду, состоится большая встреча советских ветеранов с товарищами по оружию из Великобритании, Франции и США.

"По этому случаю состоится церемония отдания воинских почестей при участии 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, а также военного оркестра Министерства обороны России", - рассказал он. Планируется, что ветераны, помимо этого, возложат цветы к памятной стеле города-героя Ленинграда.

29 октября, в День памяти деревень Ленинградской области, сожженных немецко-фашистскими оккупантами, на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга состоится торжественная церемония с участием ветеранов. В мероприятии, как ожидается, примут участие представители городских властей.

Памятный проект организует Фонд развития русско-французских отношений при поддержке администрации Санкт-Петербурга, Росгвардии, Минобороны и Минкультуры РФ, а также Российского союза ветеранов.

В новость внесена правка (18:51 мск) - уточняется информация в четвертом абзаце.

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