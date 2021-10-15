Более 4,5 тыс. родителей приняли участие в проверке работы школьных столовых в Подмосковье

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 4,5 тыс. родителей подмосковных школьников c начала учебного года приняли участие в проекте "Родительский контроль", в рамках которого проверяется работа столовых и качество еды в образовательных учреждениях. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С начала учебного года свыше 4,5 тыс. родителей Подмосковья приняли участие в проекте "Родительский контроль". Они проверили работу школьных столовых и качество еды в образовательных организациях. Большинство родителей положительно оценили как качество питания, так и состояние столовой", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она рассказала, что принять участие в проекте может любой родитель. Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо записаться через "Школьный портал" или по телефону, указанному на сайте школы.

"Проект успешно работает уже второй год. Родители с интересом участвуют в проверке школьной еды. Они проверяют внешний вид блюд, их вкус, а также оценивают посуду и чистоту в столовой. Все их замечания и предложения нами учитываются. Обратную связь можно оставить как на "Школьном портале", так и отсканировать QR-код, который есть в каждой школе", - добавила зампред.