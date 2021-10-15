В Удмуртии темпы вакцинации от коронавируса выросли в три раза с начала октября

ТАСС, 15 октября. Темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии выросли втрое после введения системы QR-кодов при посещении спортивных и культурно-досуговых мероприятий. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Сейчас средний темп вакцинации составляет около 6 тыс. аппликаций в сутки. По сравнению с началом октября он вырос почти в три раза. Мы видим, что с введением обязательной вакцинации активность граждан значительно увеличилась", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук.

Уточняется, что с пятого по 15 октября в республике вакцинировались более 38,5 тыс. человек. На 15 октября первым компонентом привились 373 206 человек, вторым - 334 823 человека, 61 372 жителя региона поставили однокомпонентную вакцину. Охват вакцинацией в республике составляет 47%.

В регионе действует масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С пятого октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации. С 11 октября в республике отменены все массовые мероприятия.