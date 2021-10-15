В Карелии создают места для долечивания пациентов из ковидных стационаров

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 октября. /ТАСС/. Пациентов из ковидных стационаров будут долечивать в специально отведенном отделении на базе диагностического онкологического центра в Петрозаводске. Для этих целей на втором этаже здания создали дневной стационар на 10 коек, сообщил в пятницу на своей странице "Вконтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Мы открываем исключительное отделение по долечиванию пациентов, выписанных из ковидных стационаров. На втором этаже в здании на улице Мичуринской, 11 создан дневной стационар на 10 коек, который будет работать в три смены. На следующей неделе он примет первых пациентов", - написал он.

Ранее сообщалось, что коечный фонд Карелии под пациентов с коронавирусом уже развернут на полную мощность. По словам Охлопкова, решение об открытии коек для долечивания пациентов из коронавирусных стационаров приняли для разгрузки инфекционных отделений для тяжелых пациентов. Выздоравливающие будут получать ингаляционную, инфузионную и поддерживающую терапию под руководством главных специалистов Минздрава Карелии.

"В отделении есть все необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты, комфортные палаты, санитарные комнаты, помещения для отдыха персонала", - добавил Охлопков.

По данным Минздрава Карелии, с начала пандемии в республике выявили 69 693 случая новой инфекции, прирост за сутки составил 269 человек, из них 266 не были привиты. Доля свободных коек составляет 23.9%. Выздоровели за все время 66 061 пациент, умерли - 926.