В "Лаборатории Касперского" обнаружили случаи мошенничества под видом переписи населения

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" зафиксировала случаи мошенничества, связанного с Всероссийской переписью населения (ВПН). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы фиксировали отдельные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения. В результате под предлогом такой сверки у них пытались выманить личные данные", - отметил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Он добавил, что таким образом злоумышленники могут тестировать новую схему мошенничества.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг можно с 15 октября по 8 ноября 2021 года заполнить электронный переписной лист.