{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Всероссийская перепись населения

В "Лаборатории Касперского" обнаружили случаи мошенничества под видом переписи населения

Под предлогом сверки перед переписью населения у граждан пытались выманить личные данные

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" зафиксировала случаи мошенничества, связанного с Всероссийской переписью населения (ВПН). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы фиксировали отдельные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения. В результате под предлогом такой сверки у них пытались выманить личные данные", - отметил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Он добавил, что таким образом злоумышленники могут тестировать новую схему мошенничества.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях перепись продлится до 20 декабря 2021 года. На портале госуслуг можно с 15 октября по 8 ноября 2021 года заполнить электронный переписной лист.

Теги
РоссияВсероссийская перепись населения
Пандемия COVID-19
"Коляда-театр" не будет требовать QR-коды у зрителей
C 8 ноября в Свердловской области вводятся ограничения, в соответствии с которыми для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев будет необходимо предъявить QR-код
Читать полностью