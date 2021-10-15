Специалисты насчитали в Кавказском заповеднике не менее 1,5 тыс. благородных оленей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника и научные волонтеры по итогам проведенной экспедиции по учету благородного кавказского оленя насчитали не менее 1,5 тыс. особей, обитающих на природной территории, сообщила в пятницу пресс-служба заповедника.

"Учет кавказского благородного оленя - ежегодное плановое научное мероприятие, позволяющее наблюдать за изменением численности и состоянием популяции этого вида копытных. В этом году учет проводился с 27 сентября по 5 октября на 19 участках. По результатам учета крупных локальных группировок оленей, а также ряда малочисленных группировок, ситуация с численностью популяции оленя остается стабильной - она сохраняется на уровне не менее полутора тысяч особей", - говорится в сообщении.

Кавказские благородные олени - преимущественно горно-лесные животные. На Западном Кавказе они занимают горные леса и луга в диапазоне 700 - 3 тыс. м над уровнем моря. Основная же часть популяции в заповеднике обитает в "зоне покоя", где отсутствуют туристические тропы и факторы беспокойства. Именно там находится больше всего учетных участков.

"Учет оленя проводится традиционно осенью. Именно в это время у них проходит гон, и это, пожалуй, самый интересный период в жизни животного. В этот период нрав оленей изменяется коренным образом. Каждый без исключения взрослый олень дает знать о себе трубным ревом, разносящимся по горным долинам на десяток километров. Становясь менее осторожными и бдительными, оленей в это время довольно легко заметить и провести учет численности животных", - рассказали в пресс-службе заповедника.

В этом году погодные условия не способствовали качественной и полноценной работе учетных групп, в составе которых были научные сотрудники, госинспекторы заповедника и научные волонтеры. Сентябрь оказался неожиданно холодным и снежным, первый снег выпал уже 6 сентября. Накануне начала учетных работ также прошел сильный снегопад, из-за которого, а также из-за продолжающейся неустойчивости погоды некоторые районы оказались недоступны для учета или же были обследованы не полностью. Снег повлиял и на территориальное размещение крупных оленьих токов и распределение самок.

Тем не менее, успешно посчитать самок, как, впрочем, и самцов, удалось, в частности, в долине Умпырки. Олени здесь были сконцентрированы на верхней границе леса в верховьях Каменистой и Тетеревиной балок, удалось наблюдать несколько сформировавшихся гаремов. Традиционные результаты показал учет оленей на Армянском хребте, горе и Пастбище Абаго, хребте Пшекиш, хребет Кочерга, Луганском перевале.

О заповеднике

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Его общая площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.