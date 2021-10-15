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Школьные каникулы в Северной Осетии продлятся с 18 до 24 октября

В Минобрнауки региона отметили, что перенос осенних каникул обусловлен ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 октября. /ТАСС/. Каникулы в школах Северной Осетии перенесены на одну неделю в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минобрнауки региона.

"Осенние каникулы в школах Северной Осетии перенесены на одну неделю. Они начнутся 18 октября и продлятся до 24 октября", - сообщили в пресс-службе, отметив, что перенос осенних каникул обусловлен ситуацией с заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ, которая сложилась в республике.

Учебный процесс возобновится 25 октября, до 1 ноября будут выставлены четвертные оценки. Что касается второй четверти в школах, она начнется, как и планировалось, с 1 ноября.

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Северный КавказСеверная Осетия
Пандемия COVID-19
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