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Непривитых студентов Пензенского госуниверситета не допустят к очным занятиям с 1 ноября

Студенты, сделавшие прививку хотя бы первым компонентом вакцины, а также переболевшие коронавирусом не более полугода назад, продолжат очное обучение

ТАСС, 15 октября. Непривитых и не болевших за последние полгода COVID-19 студентов Пензенского государственного университета с первого ноября не допустят к очным занятиям, для них организуют дистанционное обучение, сообщается на сайте вуза.

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"С 1 ноября образовательный процесс в очном формате продолжится для студентов, прошедших вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины. Кроме того, очно будут учиться переболевшие COVID-19 не более полугода назад и обучающиеся, имеющие медицинские противопоказания к прививке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий приказ подписан ректором ПГУ Александром Гуляковым 15 октября. Для невакцинированных студентов образовательный процесс организуют с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Пензенский государственный университет - крупнейший вуз Пензенской области, основан в 1943 году.

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Пандемия COVID-19
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