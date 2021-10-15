Непривитых студентов Пензенского госуниверситета не допустят к очным занятиям с 1 ноября

ТАСС, 15 октября. Непривитых и не болевших за последние полгода COVID-19 студентов Пензенского государственного университета с первого ноября не допустят к очным занятиям, для них организуют дистанционное обучение, сообщается на сайте вуза.

"С 1 ноября образовательный процесс в очном формате продолжится для студентов, прошедших вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины. Кроме того, очно будут учиться переболевшие COVID-19 не более полугода назад и обучающиеся, имеющие медицинские противопоказания к прививке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий приказ подписан ректором ПГУ Александром Гуляковым 15 октября. Для невакцинированных студентов образовательный процесс организуют с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Пензенский государственный университет - крупнейший вуз Пензенской области, основан в 1943 году.