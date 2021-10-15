В Петербурге волонтеры открыли сезон обогреваемых палаток для бездомных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Благотворительная организация "Ночлежка" открыла сезон отапливаемых палаток для бездомных людей в Петербурге, всего в городе будет две таких палатки. Об этом в пятницу сообщил ТАСС руководитель пиар-отдела "Ночлежки" Данил Краморов.

"Мы открываем палатки каждый сезон, как и раньше это будут две палатки в различных частях города. <...> Пункт обогрева выглядит, как большая армейская палатка, вокруг которой будут стоять отопительные пушки. С вечера и с утра будет еда для приходящих. <...> Люди могут там находиться с восьми вечера до восьми утра, чувствовать себя в безопасности и не думать о том, что на улице холодно", - рассказал он.

По его словам, пункты обогрева в Петербурге открываются в холодное время года с середины октября по апрель уже 15 лет. В каждой палатке может поместиться до 50 человек. "Мы столкнулись с ограничением в 2020 году, когда пандемия развернулась активно. Из того, чему мы стараемся следовать - мы обрабатываем руки и раздаем маски приходящим. В случае, если человеку нужна медицинская помощь и видно, что человек приболел, мы стараемся вызвать скорую", - добавил Краморов.

Первая палатка открылась сегодня на Васильевском острове, вторая палатка начнет работу с завтрашнего дня возле станции метро "Площадь Мужества".

За прошлый год в палатках "Ночлежки" переночевали 712 человек, они останавливались 10 403 раза. Многим из людей пункты обогрева помогли пережить холода и сохранить здоровье, а для кого-то они стали первым шагом на пути к обычной жизни, сообщила координатор пунктов обогрева Анна Малинина в группе "Ночлежки" во "ВКонтакте".