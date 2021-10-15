Эксперты называют ограничения в Севастополе помощью в стабилизации ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, и в последние дни количество выявляемых случаев заражения несколько раз обновило максимум. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения.

"Все меры, которые введены, имеют свое обоснование, они эпидемиологически обоснованы и своевременно на территории приняты. Они должны помочь стабилизировать ситуацию с заболеваемостью и направлены на максимальное сохранение здоровья и жизни граждан", - заявила ТАСС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

Проректор Крымского федерального университета Анатолий Кубышкин также выразил уверенность в правильности ужесточений. "С учетом того что медслужбы захлебываются <...>, а люди игнорируют [ограничения], это правильное решение. Никому ничего не запрещают: делаете или тест, или прививку - и ходите куда угодно. Если мы процентов до 70 доведем коллективный иммунитет, то это позволит нормализовать ситуацию, поэтому ничего сверхъестественного в таких ограничениях не вижу", - сказал он.

Досрочные каникулы

В начале нового учебного года городские власти опасались роста темпов распространения инфекции, в том числе из-за преобладающего дельта-штамма, который сильнее влияет на молодых людей и детей, и эти опасения оправдались. Как рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Севастополя, коронавирус диагностировали уже более чем у 320 детей, и 20 из них потребовалась госпитализация.

Поэтому школьников раньше обычного отправили на каникулы, которые продлятся как минимум две недели. Все очные дополнительные занятия запретили (кроме как для спортсменов высокого уровня), а сотрудники школ, которые не прошли вакцинацию, не имеют высокого уровня антител или не предъявившие отрицательный ПЦР-тест, не смогут работать с детьми.

Заведующая кафедрой педиатрии Медицинской академии Крымского федерального университета Наталья Лагунова считает решение о досрочных каникулах эффективным. "Будет разобщенность детей, не будет передачи инфекции. Даже если они будут встречаться, гулять, то будут меньшей компанией, чем класс, будут на свежем воздухе", - пояснила она.

Ограничения для бизнеса

Целый ряд мер коснулся работы бизнеса: с 15 октября в общественные места в Севастополе можно попасть только со справкой о вакцинации или высоком титре антител либо с отрицательным ПЦР-тестом. Это касается всего общепита, салонов красоты и других подобных заведений, а также бань, общественных бассейнов, фитнес-центров и спортивных объектов. При этом во всех сферах, работники которых работают с людьми, должны быть привиты не менее 80% сотрудников, иначе не привившимся для допуска к работе будет необходимо подтверждать высокий уровень иммунитета к коронавирусу или сдавать ПЦР-тесты.

На входе в один из крупнейших в городе торговых центров - "Муссон" - появился специальный пост, на котором один сотрудник меряет каждому температуру и контролирует наличие маски, а другой при необходимости маску продает и следит, чтобы посетитель обработал руки антисептиком.

Депутат Госдумы от Севастополя Татьяна Лобач, занимающая пост зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, признает, что новые ограничения "сильно отразятся на малом и среднем бизнесе".

"Но планомерно всех [руководителей компаний] уговаривали коллективы прививать, понимая, что будет та или иная следующая волна. Те меры, которые предпринял губернатор <...>, тяжелые для бизнеса, но мы должны остановить волну заболеваний. Каждый руководитель заведения, каждый предприниматель сейчас должны узнать, есть ли антитела, привиты ли сотрудники, завести реестр. Прививка у нас, безусловно, добровольная, но ведь должна быть гарантия, что коллективы, которые работают с большим количеством людей, не будут распространителями, потому что штамм очень легко передается", - уверена Лобач.

В правительстве города ТАСС уточнили, что предприниматели, как и в начале пандемии, получают поддержку: с марта прошлого года выдали около 300 займов по сниженной ставке от Фонда микрофинансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также свыше 100 поручительств.

Туристы не пропали

Компании туристического сектора, которые в последние годы формируют значительную часть севастопольской экономики, осенью принимают меньше гостей, чем обычно, но продолжают работать. При этом массовой отмены броней после принятого в понедельник решения ужесточить ограничения не фиксировалось, сообщила председатель Межрегиональной ассоциации малых отелей, владелица мини-гостиницы в Севастополе Наталия Стамбульникова.

"По Севастополю по гостиницам ограничения жестче не стали, остались такие же. В 2020 году в это время загрузка была на 30% больше, чем в этом - сейчас по круглогодичным средствам размещения где-то 50-60% загрузка, 40% где-то. Но не падает загрузка санаторно-курортного кластера: там и так нужны справки, на месте делают тесты. [В своем отеле] мы предупреждаем, что нужны справки, но люди иногда приезжают, надеются, что и так смогут поселиться или заплатить больше, но мы не берем на себя такую ответственность - мы категорически не принимаем, здоровье сейчас важнее всего", - сказала ТАСС Стамбульникова.

Отрицательный тест, справку об антителах или прививке теперь требуют и учреждения культуры, в том числе кинотеатры и театры, где и так заполняемость зала не должна превышать 50%, музеи, а также организаторы пешеходных и автобусных экскурсий.

В Музее героической обороны Севастополя, опубликовавшем данные о новых условиях входа на сайте, сообщили, что случаев непонимания со стороны посетителей пока нет, а вот с устроителями экскурсий сложнее - в пятницу из одной группы только половина смогла попасть в музей, так как у остальных не оказалось нужных справок.