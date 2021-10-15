Италия заявила, что скоро решит, признавать ли вакцинацию "Спутником V"

РИМ, 15 октября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Вопрос о признании привитыми тех, кто вакцинирован не входящими в список одобренных в ЕС препаратами, включая "Спутник V", обсуждается в Италии, и решение будет принято в самое ближайшее время. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель Минздрава, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

"Вопрос о признании вакцин - "Спутника V" и китайских препаратов - обсуждается на европейском уровне, но есть возможность временного признания людей, прошедших полный курс вакцинации этими препаратами. И этот вопрос рассматривается в данный момент, и решение будет принято в самое ближайшее время", - сказал Рецца.

Он пояснил, что признание цикла вакцинации может касаться как вакцинированных за рубежом итальянцев, так и иностранцев. Он также уточнил, что обсуждение "разных вариантов" идет на национальном уровне и не зависит от вопроса признания самих вакцин, что остается прерогативой регуляторов.

Пока механизм временного признания вакцинации "Спутником V" распространялся только на жителей расположенной внутри территории Италии республики Сан-Марино, большинство которых привиты российской вакциной. Как указали в итальянском Минздраве, правительство Италии продлило в пятницу истекавший срок временного признания их вакцинации до 31 декабря. Это необходимо для гарантий свободного передвижения и работы на территории Италии.

Признание цикла вакцинации важно для получения ковид-сертификата, который в Италии необходим практически везде, а с 15 октября без этого документа невозможно попасть на рабочее место.

Пока в Италии признаются только четыре одобренные Европейским агентством лекарственных средств вакцины: от американских фармацевтических концернов Pfizer, Moderna, а также Johnson & Johnson, шведско-британской компании AstraZeneca.Только прошедшие курс вакцинации этими препаратами получают ковид-сертификаты европейского образца.