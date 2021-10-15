В Петербурге открыли дополнительно 151 койку для заразившихся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Александровская больница Петербурга развернула дополнительно 151 койку для заразившихся новой коронавирусной инфекцией, ранее их было 400. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

"С 15 октября добавлена 151 койка к инфекционному фонду Александровской больницы. Ранее он составлял 400 коек. Больница продолжает частично оказывать плановую и экстренную помощь неинфекционным пациентам", - говорится в сообщении.

С 16 октября прием больных с коронавирусом и подозрением на него начинает Городская многопрофильная больница №2. В ней развернули для инфекционных больных 1 011 коек, из которых 86 - реанимационных. Пациентов, которых было невозможно перевести на амбулаторное лечение, перенаправили в другие стационары Петербурга, оказание плановой и экстренной помощи приостановили и обеспечивают силами других медицинских учреждений. Всего на сегодняшний день в городе развернули более 8,3 тыс. коек для больных коронавирусом.

По последним данным, в Петербурге выявили 657 228 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 604 541 человек, умерли 22 765. За последние сутки в городе выявили 2 632 случая заражения.