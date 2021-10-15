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Пандемия COVID-19
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Институт ФМБА подал заявку в Минздрав на регистрацию препарата "Мир-19"

Препарат предназначен для профилактики или лечения ковида через ингаляционное или интраназальное введение

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал в Минздрав России документы на регистрацию препарата для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией "Мир-19". Соответствующая информация опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

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"Дата регистрации входящего номера - 14 октября 2021 года. Торговое наименование - "Мир-19". Международное непантованное наименование - синтетическая малая интерфирирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК)", - сказано в реестре.

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

Как ранее сообщала глава ФМБА Вероника Скворцова, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

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