Воронежский театр кукол "Шут" впервые после ремонта представил на своей сцене "Шинель"

ВОРОНЕЖ, 15 октября. /ТАСС/. Актеры Воронежского кукольного театра "Шут" вернулись в свое здание в центре города спустя 1,5 года, в течение которых в нем провели ремонт, установив новую медную крышу и деревянные окна. Вечером 15 октября театр кукол на своей сцене открыл сезон спектаклем "Шинель" по повести Николая Гоголя, передает корреспондент ТАСС.

Как напомнил ТАСС директор театра Владимир Сафонов, "Шут" в 2019 году переехал в Дом актера в Воронеже, в течение 1,5 лет в здании театра на проспекте Революции вели масштабный ремонт, на который по нацпроекту "Культура" выделили более 90 млн рублей, а с учетом ремонта крыши по областной адресной программе всего направили около 150 млн рублей. Как уточнил Сафонов, сейчас завершен первый этап ремонта здания, что позволило труппе вернуться в свои стены и 15 октября показать первый спектакль на родной сцене.

"Ремонтные работы еще будут проводиться, но сейчас сделано все, что предусмотрено во внутренней части здания: окна, крыша и так далее. По программе партии "Единая Россия" по поддержке театров для детей мы за последние три года закупили светового, звукового и сценического оборудования почти на 30 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в зрительном зале из-за пандемии коронавируса разрешили занимать не более 50% мест, вход в театр - только по QR-коду.

О театре

Воронежский театра кукол начал работу в 1984 году, за создание его проекта группа архитекторов и художников во главе с Николаем Топоевым в 1990 году была удостоена Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской. Перед зданием театра установили фонтан "Дюймовочка", на земле расположился металлический памятник собаке - Белому Биму Черное ухо, герою одноименной повести писателя Гавриила Троепольского. В 2009 году Воронежскому театру кукол присвоили имя Валерия Вольховского, который работал его художественным руководителем с 1987 по 2003 год. Театр кукол ранее никогда капитально не ремонтировался, косметический ремонт в нем проводили один раз почти 14 лет назад.