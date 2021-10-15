Рекультивацию свалки в Канаше в Чувашии планируют завершить до 20 декабря

ТАСС, 15 октября. Работы по рекультивации свалки в городе Канаш на территории Чувашии завершатся к 20 декабря. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики.

14 октября пресс-служба заместителя председателя правительства России Виктория Абрамченко сообщила, что она поручила девяти регионам не затягивать ликвидацию свалок в городах для выполнения в 2023 году поручения президента России о рекультивации таких свалок. На совещании отметили риски неисполнения целевых показателей проекта в Республиках Бурятия, Чувашия, Северная Осетия-Алания, Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, Нижегородской области, в Омской и Воронежской областях. По словам Абрамченко, до 1 ноября 2021 года в регионах должны заключить контракты на подготовку проектно-сметной документации для последующей ликвидации свалок.

"Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым взята на контроль ситуация с завершением работ по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в Канаше. Поручено до 20 декабря 2021 года завершить все работы и сдать объект", - отметили в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Для контроля за ходом работ будут следить камеры видеонаблюдения. Площадь свалки в Канаше, подлежащая рекультивации и подверженная негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, составляет 8,5 га. Объем накопленных отходов по проекту составляет 434 тыс. куб. м, с учетом дополнительных геодезических изысканий - 474 тыс. куб. м. Численность населения, которое подвергается негативному воздействию, составляет 47,57 тыс. человек.

Работы по ликвидации мусорных полигонов в Чувашии ведутся по проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология". В республике завершили рекультивацию Пихтулинской свалки, а также свалок в селах Аликово и Яльчики. Нацпроект "Экология" нацелили на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.