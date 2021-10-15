В Калининградской области c 18 октября вводится доступ в ТРЦ по QR-коду

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Доступ в торговые и торгово-развлекательные центры, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, в Калининградской области с 18 октября будет возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от нового коронавируса. Мера, анонсированная ранее губернатором области Антоном Алихановым, закреплена соответствующим постановлением главы региона.

"С 18 октября 2021 года посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18, и персонала) торговых центров, в составе которых имеются торговые объекты, осуществляющие торговлю преимущественно непродовольственными товарами, в случае, если торговая площадь хотя бы одного из указанных объектов превышает 300 кв. м, не допускается без предъявления: либо QR-кода, <...> которым подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от новой коронавирусной инфекции и с даты вакцинации прошло не более 12 месяцев, <...> либо действующего QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, а также документа, удостоверяющего личность", - говорится в документе, опубликованном в пятницу.

С 1 ноября без QR-кода нельзя будет посещать фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры. Помимо этого, временно отменили групповые занятия спортом для детей, за исключением тренировок сборных спортивных команд области.

С 8 октября предприятия общепита обслуживают посетителей по QR-кодам. Ограничение не касается предприятий общественного питания, расположенных при гостиницах, при обслуживании постояльцев, работников на соответствующих предприятиях, школьных столовых. В соответствии с документом, работодатели должны перевести на дистанционную работу 50% офисных сотрудников из числа невакцинированных. Военнослужащие и лица гражданского персонала Вооруженных сил России смогут посещать все общественные места, предъявляя оригинал справки о вакцинации, выданной медицинской организацией и документ, удостоверяющий личность.

Наращивание темпов вакцинации

Как отметил ранее губернатор области Антон Алиханов, ограничительные меры носят временный характер и нацелены на наращивание темпов вакцинации в регионе. Это, по его словам, уже дало результат, - они выросли в три раза - до 2,5 тыс. человек в сутки. При этом область может вакцинировать больше 5 тыс. человек ежедневно, заметил он.

По данным областных властей, на 15 октября в регион нарастающим итогом поступило 480 399 комплектов доз вакцины от коронавируса. Привит 353 261 человек, полностью завершена иммунизация у 330 019. В области выявили 58 997 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 303 - за прошедшие сутки, что стало суточным максимумом с начала пандемии. Вылечились 51 900 пациентов, умерли 828 человек, остаются под медицинским наблюдением 27 558 человек.