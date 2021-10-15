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Байден пообщается с находящимся в больнице Клинтоном

Нынешний американский лидер пожелал экс-президенту США скорейшего выздоровления

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден проведет разговор с госпитализированным ранее бывшим главой американской администрации Биллом Клинтоном. Об этом сообщила в пятницу заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета Байдена, который отправился в штат Коннектикут.

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"Президент Байден поговорит с Клинтоном позже сегодня [в пятницу]", - сказала она, добавив, что американский лидер желает экс-президенту США скорейшего выздоровления.

42-й президент США (1993-2001) Билл Клинтон был госпитализирован в штате Калифорния во вторник, однако информация об этом появилась только в четверг. Согласно данным CNN, у бывшего главы Белого дома возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была рано обнаружена, благодаря чему он хорошо реагирует на лечение. Согласно последней информации, экс-президент США вскоре может быть выписан.

Теги
СШАБайден, ДжоКлинтон, Билл
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