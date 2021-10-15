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В Росгвардии посоветовали Собчак написать заявление в полицию из-за якобы слежки за ней

Телеведущая сообщила представителям ведомства, что за ней якобы следят неизвестные на машине

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Росгвардия порекомендовала Ксении Собчак написать заявление в органы внутренних дел из-за якобы слежки за ней. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Действительно, Ксения Анатольевна была сегодня в одном из зданий Росгвардии. Она обращалась с вопросом, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. В связи с этим ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством, если есть все причины, то написать официальное заявление в органы внутренних дел", - сказал он.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что за Собчак началась слежка после ДТП в Краснодарском крае.

По данным полиции, вечером 9 октября на трассе под Адлером при обгоне водитель Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате ДТП погибла пассажирка Volkswagen, водитель и вторая пассажирка госпитализированы. Водитель Mercedes признал вину в нарушении ПДД, он отправлен под домашний арест.

Теги
РоссияСобчак, Ксения Анатольевна
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