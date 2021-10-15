Таиланд решил пока не менять условия въезда для россиян

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Таиланд пока не меняет условия въезда в страну для россиян в связи с возобновлением прямого регулярного авиасообщения с РФ с 9 ноября. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве Таиланда в Москве.

"На данный момент требования и условия для въезда все те же, что мы объявляли на нашем сайте. Правительство Таиланда предпринимает поэтапные меры по возобновлению туризма в стране и снятию ограничений для путешественников", - сообщили в дипмиссии.

В посольстве напомнили, что сейчас въезд в страну возможен только для россиян, привитых вакциной от коронавируса "Спутник V". "Но мы надеемся, что в будущем будут одобрены и другие российские вакцины", - добавили там.

В диппредставительстве Таиланда в Москве также отметили, что ситуация в стране постепенно улучшается. "Центральное правительство и местные органы власти внедряют новые туристические продукты и услуги, уделяя особое внимание мерам по охране здоровья и безопасности как тайцев, так и гостей из-за рубежа", - указали в посольстве.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что с 9 ноября Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами, в числе которых Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Таиланд и Швеция.

Авиасообщение с Таиландом будет возобновлено с учетом требований страны - только для граждан России, вакцинированных от новой коронавирусной инфекции. Самолеты будут летать из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).