МВД предложило расширить допуск россиян с двойным гражданством к некоторым должностям

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. МВД России предложило расширить допуск к ряду должностей, не требующих доступа к государственной тайне, для россиян с двойным гражданством, которые не имеют возможности выйти из гражданства другого государства по независящим от них причинам. Об этом говорится в проекте закона, с которым ознакомился ТАСС.

"Если в соответствии с федеральными законами допуск к указанным в пункте 1 настоящей статьи [14 федерального закона о правовом положении иностранных граждан в РФ] видам деятельности (должностям) ограничен для граждан РФ в связи с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства, такие граждане РФ могут быть в исключительных случаях в порядке, определенном президентом РФ, допущены к соответствующим видам деятельности (должностям), если иностранное гражданство (подданство) у таких граждан РФ не прекращено по независящим от них причинам и осуществление соответствующего вида деятельности (замещение должности) не требует оформления допуска к государственной тайне", - говорится в документе.

Речь, в частности, идет о должностях в составе экипажа судна, плавающего под государственным флагом России, члена экипажа российского военного корабля, летательного аппарата государственной авиации, командире гражданского воздушного судна, а также работе на объектах или организациях, связанных с обеспечением безопасности. Исключить при этом данным проектом закона предусматривается право находиться на муниципальной службе.

Также в законопроекте говорится, что отношение иностранных граждан, граждан России, имеющих одновременно гражданство или подданство иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от них причинам, к государственной или муниципальной службе будет определяться федеральными конституционными законами.

В пояснении к документу указывается, что оценивать необходимости допуска россиян с двойным гражданством будет представитель нанимателя, приводя в своем обращении соответствующее обоснование. В частности, основанием могут стать наличие у работника необходимой квалификации, специальных знаний, соответствие его профессиональным стандартам. Невозможность прекращения гражданства или подданства иностранного государства по не зависящим от такого лица причинам будет устанавливаться решением президента России либо решением комиссии по вопросам гражданства при главе государства.

Президент России Владимир Путин 25 августа подписал указ, разрешающий принимать на госслужбу граждан России, имеющих также иностранное подданство, при невозможности от него избавиться. Это распространяется и на действующих чиновников. При этом они должны принимать все возможные меры, направленные на прекращение иностранного гражданства, воздерживаться от получения паспортов и других документов этих стран, а также воздерживаться от совершения иных действий в качестве гражданина (подданного) иностранного государства, за исключением случаев, когда это необходимо для прекращения гражданства.